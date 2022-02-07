Yargıtay’dan evlilikte eski sevgili kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu ve eski sevgilisiyle evlenseydi daha mutlu olacağını söylemeyi alışkanlık haline getiren kadının bu tavrını boşanma nedeni saydı. Eskişehir'de boşanma konusu olan davada yerel mahkeme tarafından reddedilen dava hükmünü bozan Yargıtay, kadını kusurlu buldu. Avukat Selahaddin Demir, eşlerden birinin önceki ilişki veya ilişkilerinden bahsetmesinin sadakat yükümlülüğünün ihlalini oluşturacağını vurguladı.
Eskişehir'de yaşayan Şeyma S., eşi Onur S. ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını öne sürerek karşılıklı boşanma davası açtı. Ancak dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi. Onur S. ise, eşinin sık sık eski sevgilisinden bahsettiğini, kendisiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenseydi daha mutlu olacağını söylediğini öne sürerek Eskişehir 2. Aile Mahkemesinde dava açtı. Ancak yerel mahkeme bu iddia ile açılan boşanma davasını da yetersiz gerekçe ile reddetti.
EŞİYLE EVLENMEKTEN PİŞMAN OLDUĞUNU VE ESKİ SEVGİLİYİ UNUTAMADIĞINI SÖYLEMEK BOŞANMA SEBEBİ
Bunun üzerine dosya temyiz edilerek Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenseydi daha mutlu olacağını söylediğinin anlaşıldığından bahsedildi.
YARGITAY BOZDU
Taraflar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu kaydedilen kararda, erkeğin dava açmakta haklı olduğuna vurgu yapıldı. Dairenin kararında, erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddinin doğru bulunmadığı belirtilerek, yerel mahkemenin hükmünün bozulmasına karar verildi.
"KANUNDA AÇIKÇA BOŞANMA SEBEBİ OLARAK DÜZENLENMİŞTİR"
Dairenin kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan avukat Selahaddin Demir, eşlerden birinin önceki ilişki veya ilişkilerinden bahsetmesinin sadakat yükümlülüğünün ihlalini oluşturacağına değinerek, sadakat yükümlülüğünün ihlalinin ilgili kanun kapsamında açıkça boşanma sebebi olarak düzenlendiğini kaydetti.
"SADAKAT HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLDİĞİNE DİKKAT EDİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI HATALI"
Yargıtay içtihadına konu uyuşmazlıkta davacı eşin eski ilişkisinden bahsetmek suretiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin ve bu davranışıyla kusurlu taraf olduğunun dikkate alınmaksızın davacı lehine evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle hüküm kurulmasının yerinde olmadığını anlatan Demir, "Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden taraf, evlilik birliği içerisinde kusurlu davranan taraftır ve bu kusuruyla boşanmaya sebep olmanın sonuçlarına da katlanması gerekmektedir. Somut olayda kusur belirlenirken sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiğine dikkat edilmeksizin hatalı olarak hüküm kurulmuştur" ifadelerini kullandı.