Yargıtay'dan flaş miras kararı! "Ölene kadar bakım sözleşmesiyle verilen daire mal kaçırma sayılmaz"





H.Y., M.Y.'nin 14 Haziran 2011'de vefat ettiğini, geriye mirasçı olarak tarafların kaldığını, miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla bir daireyi kızı L.Y.'ye ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devrettiğini, evli ve çocuklu olan L.Y.'nin başka şehirde oturan babasına bakmasının mümkün olmadığını, ayrıca miras bırakanın eşinin hayatta ve sağlıklı olması nedeniyle ona bakabilecek güçte olduğunu, gerçek amacın bakım sağlamak değil bağış olduğunu ileri sürerek miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunarak dava açtı.



L.Y. ise babasının kanserden dolayı vefat ettiğini, annesinin de kalp hastası olduğunu ve her ikisine birlikte baktığını, Çorum'da bizzat anne ve babasının evlerine giderek bu şekilde iki yıl baktığını, bazen de Ankara'da babası tedavi görmeye geldiğinde kendi evinde baktığını, böylece babaya yedi yıl boyunca bakıp ilgilendiğini, buna bağlı olarak babasının da kendi isteğiyle taşınmazı adına tescil ettirdiğini savunarak davanın reddini istedi.

"MİRASÇININ MAL KAÇIRMA AMACI VAR"

Yerel mahkeme, L.Y.'nin evlat olarak hasta babasına bakmasını Türk örf ve adetlerine bağlayarak, miras bırakanın mal kaçırma amacının olduğunu sabit bularak tapunun iptaline hükmetti. Mahkemenin kararı sonrasında hüküm temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti kararında, kanser baba ile L.Y.'nin ilgilendiğini, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin karşılıklı sözlerden olduğunu, L.Y.'nin bakım borcunu yerine getirdiğini, baba M.Y.'nin mal kaçırma amacı olsa idi tüm malvarlığını devredebilecekken bunu yapmadığını, taşınmazın L.Y.'ye verilmesinin gerçek bakım karşılığı olduğunu belirterek, bu olaylarda mal kaçırmanın amaçlanmadığının anlaşıldığını kaydetti. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

YEREL MAHKEME DİRENDİ

Bozma sonrasında yerel mahkeme verdiği ilk kararda direndi. Direnme sonrasında karar Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna geldi. Kurul, kendisine baktığı için kızı L.Y.'ye daire veren M.Y.'nin amacının miras kaçırmak olmadığına hükmetti. Kurulun kararında, babanın 73 yaşında vefat ettiğine, geride sağ eşi ile kendisinden önce vefat eden oğlunun çocukları ile öz oğlu ve öz kızının mirasçı olarak kaldığı belirtildi.