Yargıtay'dan flaş miras kararı! "Ölene kadar bakım sözleşmesiyle verilen daire mal kaçırma sayılmaz"

Çorum'da yaşayan ve maddi durumu iyi olan M.Y., kanser olduğunu öğrendi. Hastalığını öğrendikten sonra kendisine yardımcı olması için öz kızı L.Y. ile "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" imzaladı. Başka bir şehirde yaşayan L.Y., kanser hastası babası ve kalp hastası annesi ile yıllarca yakından ilgilendi. Bunun üzerine baba M.Y., sözleşme gereği kızı L.Y.'ye bir daire verdi. Ancak M.Y. öldükten sonra diğer mirasçı olan kardeşi H.Y. mahkemeye başvurdu.