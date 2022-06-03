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Giriş Tarihi: 3.6.2022 13:31

Yargıtay’dan “hız sınırı” kararı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan “hız sınırı” kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, otomobille kaza yapan ve araçtaki bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren sürücünün bilinçli taksir kapsamında cezalandırılması kararını bozdu.

Bitlis'te 2015 yılında bir otomobil, sürücüsünün yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun dışına çıkarak devrildi. Kaza sonucunda otomobildeki yolculardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Sürücü kazada tam kusurlu bulunarak, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sürücünün hız limitini aştığı gerekçesiyle "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak mahkumiyetine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi.

Dosyayla ilgili olarak temyizi incelemesini tamamlayan daire, kazada otomobilin durma, fren ya da reaksiyon mesafelerinin belirlenmediği, dolayısıyla hızının tespit edilmediği gerekçesiyle kararı bozdu.

Dairenin kararında, sanığın "bilinçli taksir" kapsamında cezalandırılması için hız sınırının 2 katını aşmış olması gerektiğine işaret edilerek, "Olayın meydana geldiği yerde hız sınırının 120 kilometre olduğu ve dairemizin yerleşik uygulamalarına göre hız aşımının bilinçli taksir koşullarını oluşturması için mahal şartlarının 2 katından fazla olması gerektiği de gözetildiğinde hız sınırlarını 2 katından fazla aşmayan sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığı gibi olayda bilinçli taksir halini oluşturan başka da bir ihlalin görülmediğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini yapılması bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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Yargıtay’dan “hız sınırı” kararı
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