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Giriş Tarihi: 4.3.2022 11:02

Yargıtay’dan 'kalıcı iz' kararı! Lüks otelde bacağına semaverden çay dökülmüştü...

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan ’kalıcı iz’ kararı! Lüks otelde bacağına semaverden çay dökülmüştü...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ailesiyle tatile gittiği sırada bacağına semaverden çay dökülen ve kalıcı iz oluşan kişiye verilen 20 bin lira tazminatın fahiş olmadığına hükmetti. Kurulun kararında, yanığın kişinin vücudunda bulunduğu yer ve olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü ile otelin tatil hizmeti alınan profesyonel hizmet beklenen bir konumda olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kayseri'de yaşayan A.S., ailesiyle beraber Antalya'da lüks bir otele tatile gitti. M.B., otelde ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı sırada masada bulunan semaverden dökülen çay sebebiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kıza ilk müdahale yapıldı ancak bacağında yanıktan dolayı kalıcı iz kaldı. Olay sonrasında mahkemeye başvuran genç kız, otelin işletmecisi ve kazaya sebep olan çalışandan şikayetçi oldu. M.B., otel çalışanının dikkatsizliği sonucu bacağına semaverden çay döküldüğünü, bacağında "kalıcı eser" niteliğinde yanık izi oluştuğunu, okul ve iş hayatının aksadığını, olay yaşandığında 22 yaşında bir genç kız olduğunu, bacağında ömür boyu kalacak yanık izinden dolayı manevi olarak büyük üzüntü duyduğunu belirtti. M.B., otel işletmecisi ve otel çalışanının kusurlarından doğan zarardan sorumlu olduklarını öne sürerek, bin lira maddi 20 bin lira manevi tazminat talep etti. Otel işletmecisi ve çalışanı, yanık izlerinin kalıcı olacağına dair dosyada bir delil bulunmadığını, talep edilen bin lira maddi tazminatın dayanaksız olduğunu, manevi tazminata dair yasal koşulların da oluşmadığını savundu.

DAİRE BOZDU, MAHKEME DİRENDİ

Mahkeme kararında, M.B.'nin vücudunda oluşan yanık nedeniyle "kalıcı eser" niteliğinde iz kalacağının belirlendiği belirtilerek, olayda otel çalışanının kusurlu olduğunun mahkumiyet kararı ile kesinleştiği gerekçesiyle 20 bin lira manevi tazminat ve bin lira maddi tazminatın M.B.'ye verilmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya temyiz edildi ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, manevi tazminatı çok bularak kararı bozdu. Mahkeme ise, Yargıtay'ın bozma kararına uymayarak ilk kararında direndi ve yeniden yapılan temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi.

"OTEL, PROFESYONEL HİZMET BEKLENEN BİR KONUMDA"

Kurulun kararında, olay tarihinde M.B.'nin yaşı ve "kalıcı eser" niteliğinde yanık izi kalacağını belirten adli tıp raporuna dikkat çekilerek, yanığın M.B.'nin vücudunda bulunduğu yer ve olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü ile otelin tatil hizmeti alınan profesyonel hizmet beklenen bir konumda olduğunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

"HÜKMEDİLEN TAZMİNAT FAHİŞ DEĞİL"

Semaverdeki kaynar suyun dökülmesi sonucu yaşanan kaza nedeniyle M.B.'nin bacağında oluşan yanık izi sebebiyle mahkeme tarafından M.B. lehine hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığının kabulünün gerektiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında, manevi tazminatın zenginleşme aracı olmadığı, mahkemelerce başkaca olaylarda hükmedilen manevi tazminat miktarları birlikte değerlendirildiğinde orantılılık ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu nedenle hükmedilen tazminatın fahiş olduğu ileri sürülmüşse de Kurul çoğunluğu tarafından bu görüş benimsenmemiştir. Temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

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Yargıtay’dan 'kalıcı iz' kararı! Lüks otelde bacağına semaverden çay dökülmüştü...
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