Yargıtay’dan kaynanaya hakaret ve aldatan kadın kararı

Aydın'da yaşayan C.S. ve B.S. çifti yaşadıkları geçimsizlik sonrasında boşanmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Davacı koca C.S., eşinin özel görüntülerini başka erkeklerle paylaştığını iddia ederek boşanma davası açtı. Mahkeme kararında, B.S.'nin, eşinin annesine "gerizekalı" diyerek hakaret ettiği belirtilerek, çok sayıda erkekle telefonda yazıştığı ve bu erkeklere özel görüntülerini göndermesi sebebiyle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bahsedildi. Mahkeme, davanın kabulüne karar verirken, verilen hükme itiraz edildi. İtiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, B.S.'nin kusurlu davranışlarının yanında, C.S.'nin eşine şiddet uyguladığı, evden çıkmama konusunda baskı yaptığı ancak yine de kadının ağır kusurlu olduğunu kaydederek, B.S.'nin kusur belirlemesine yönelik istinaf başvurusunun kabulüne karar verdi. B.S., bu karar sonrasında da hükmü temyiz etti. Bunun üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi.

KAYNANAYA "GERİZEKALI" DEDİĞİ SABİT

Dairenin kararında, B.S.'nin eşinin annesine "gerizekalı" diye hakaret ettiğine yönelik tanık beyanının zamanı belli olmayan soyut beyan niteliğinde olduğuna değinildi.

KADININ DAVRANIŞI "GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ"

B.S.'nin çok sayıda erkekle telefonda yazışması ve özel görüntülerini göndermesi olayının "güven sarsıcı davranış" niteliğinde olduğundan bahsedilen kararda, C.S.'nin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında, bağımsız konut temin etmediğinin anlaşıldığına yer verilerek, gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulünün gerektiğinden bahsedildi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLEMEZ

B.S.'nin "ağır kusurlu" olduğunun kabul edilmesinin doğru olmayıp bozmayı gerektirdiğine değinilen kararda, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna vurgu yapılarak, boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemeyeceği belirtildi.

YARGITAY HÜKMÜ BOZDU

Daire kararında, C.S.'nin maddi ve manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."