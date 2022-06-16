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Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:07

Yargıtay’dan kıdem tazminatı kararı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan kıdem tazminatı kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı iş yerinden dışarıda işlediği suç dolayısıyla hapse girerek çıkartılan ve kıdem tazminatı alamayan işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, işçinin sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dolayısıyla feshedilmesiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağına vurgu yapıldı.

Manisa'da bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan H.A., karıştığı hırsızlık olayı dolayısıyla hapis cezası aldı. Cezaevine gönderilen H.A., işten çıkarıldı. İhbar ve kıdem tazminatını talep eden H.A., mahkemeye başvurdu. H.A., iş sözleşmesinin kesinleşen ceza sebebiyle feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının şirketten tahsilini istedi. Şirket sahibi ise, iş sözleşmesinin H.A.'nın hırsızlık sebebiyle mahkum olması ve cezaevine girmesi sebebiyle kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedildiğini savundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Yerel mahkemenin davanın reddine karar vermesi sonrasında hükme itiraz edildi ve dosya İstinaf Mahkemesine gitti. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın reddine karar verdi. İstinaf kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Bunun üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi.

"HAKLI BİR SEBEP OLSA BİLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKİR"

Dairenin kararında, işçinin sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dolayısıyla feshedilmesiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağına vurgu yapıldı. İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, sebeplere dayalı olarak iş sözleşmesini sonlandırması halinde haklı bir sebep olsa bile kıdem tazminatı ödemesi gerektiği belirtilen kararda, "İşyeri dışında ve işyeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hükmün infazı çerçevesinde cezaevine girilmesi hali, İş Kanunu 25/IV çerçevesinde değildir. Mahkumiyet hali işçiden kaynaklanmakta olup bir haftayı aştığı takdirde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı neden vardır. Zira, işyeri dışında işyeri ile ilgisiz suçun infazı için işe devamsızlık söz konusu olup devamsızlık iradi değildir. İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle 25/III bendi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamaktadır. Derhal fesih hakkı vardır. Ancak, az yukarıda açıklandığı üzere mülga 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi gerekir" denildi.

"İŞÇİYİ İŞYERİNDE ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN ZORLAYICI BİR SEBEBİN ORTAYA ÇIKTIĞININ KABULÜ GEREKİR"

Yaşanan olayda, H.A.'nın iş sözleşmesinin işyeri dışında işlediği suçlar sebebiyle hüküm giymesi sebebiyle sonlandırıldığı, işçinin cezaevine giriş tarihinin 16 Ağustos 2015 olup toplam mahkumiyet süresinin 6 yıl 4 ay olduğunun ortada olduğuna yer verilen kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıktığının kabulü gerektiği, bu durumda işverenin derhal fesih hakkının olduğu ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğinin anlaşıldığından bahsedilerek, "Fesih sebebi ile bağlılık ilkesi de gözetilerek değerlendirme yapıldığında, fesih konusu yapılan eylemin doğruluk ve bağlılığa aykırılık ya da sadakat borcunun ihlali çerçevesinde ele alınması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. Daire heyeti, hükmün bozulmasına hükmetti.

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Yargıtay’dan kıdem tazminatı kararı
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