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Giriş Tarihi: 6.2.2022 11:13 Son Güncelleme: 6.2.2022 11:14

Yargıtay’dan kısır hayvan kararı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’dan kısır hayvan kararı

Besicinin sigortalattığı ineklerden bir kısmı kısır çıktı, sigorta şirketi besicinin uğradığı zararı ödemedi. Mağdur olan besici mahkemenin yolunu tuttu ve 11 yıl süren yargı sürecine Yargıtay son noktayı koydu.

Bir besici kendisine ait 23 adet süt sığırını sigortalattıktan sonra 6 adet hayvanı kısır oldu. Hasar ödemesi için sigorta havuzunu yöneten şirkete başvurdu ancak sigorta şirketi ilgili hasarın poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine besici yeni sığırlar alamayarak zarara uğradığı gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesinin yolunu tuttu.

Davalı sigorta şirketi, hayvanların kısırlığının poliçe başlangıç tarihinden önce mevcut olduğunu, sigortalının sigortalama sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, bilirkişi raporuna göre her bir hayvan için bin 440 TL olmak üzere toplam 8 bin 640 TL tazminatın davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Karar davalı sigorta şirketince temyiz edildi.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarını reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.

Böylece tam 11 yıl süren kısır inek davasında Yargıtay üreticiyi haklı bularak son noktayı koydu.

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Yargıtay’dan kısır hayvan kararı
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