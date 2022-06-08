Yargıtay’dan MS hastası kararı

Malatya'da bir erkek Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan eşine boşanma davası açtı. Kadın da kocasına boşanması davası açtı. Karısının eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri süren koca, evde eşinden şiddet gördüğüne dair evde gizli kamera ile çektiği görüntüleri de delil olarak sundu. Malatya Aile Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda MS hastası kadın, 'eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği, evin temizliğini ihmal ettiği, eşine sopayla saldırdığı ve evini terk ettiği' gerekçeleriyle "tam kusurlu" bulundu. Mahkeme, çocukların velayetinin babaya verilmesine ve kadının kocasına 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vererek çifti boşadı.

Malatya Aile Mahkemesinin verdiği karara itiraz eden Avukat İbrahim Halil Üğüdür, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine verdiği istinaf dilekçesinde dosyaya hukuka aykırı olarak sunulan kamera kayıtlarının hükme esas alınamayacağını, kadının MS hastalığı da nazara alındığında yatalak olan bir kişiden ev temizliği gibi fiziksel bir görev yapmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.



Avukat İbrahim Halil Üğüdür

Mahkemenin kusur değerlendirmesinin yerinde olmadığına dikkat çeken Üğüdür, "MS hastalığı müvekkilimizin bir tercihi değildir. Bu bir tercih olmadığı için bunun olağan etkilerinin kadına kusur olarak yüklenmesi Medeni Kanuna da aykırıdır. Ayrıca müvekkilimiz temizlikçi, ev de otel değildir. Bir kadın yatalak haldeyken ondan temizlik yapmasını ve yemek yapmasını beklemek insani değildir. Ayrıca davacı erkeğin en azından hastalığın ağırlaştığı dönemlerde evi ve çocuklarıyla ilgilenmesi onun insani ve ahlaki görevidir" dedi.

Malatya Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, MS hastası olan kadının hastalığı nedeniyle ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenememesinin kusur olamayacağını, hukuka ayrı elde edilen görüntülerin de kusur belirlenmesine dikkate alınamayacağını belirtti. Davacı kocanın kadının ailesinden sıkça borç para aldığını, kadına 'Ailen seni bana yamadı, beni kandırdılar' şeklindeki hitaplarına vurgu yapan mahkeme da erkeğin olayda tam kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine toplam 25 bin TL manevi ve manevi tazminat ile aylık 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

Erkek tarafı istinaf kararına itiraz ederek Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yapılan itirazın reddine karar vererek kararı onadı. Daire kararda, "Bedensel ve ruhsal olarak ev işlerini gerektiği gibi yapmasının ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple kusur olarak yüklenemeyeceği"ne dikkat çekti.

Kararı değerlendiren kadının avukatı İbrahim Halil Üğüdür, "Yargıtay'da üst mahkeme olarak bu dosya içerisinde MS hastalığının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesinin kadının kusuru olmadığını ifade etti. Kadına hükmedilen maddi ve manevi tazminat ile nafakayı onamıştır. Bu karar MS hastası ya da kronik rahatsızlığı olan diğer çiftler yönünden de emsal teşkil ediyor. Kaldı ki hastalıklar insanların kendi tercihleri değildir. Burada dikkate alınması gereken tedavi olup olmadığıdır ki müvekkilim tedaviden kaçmamıştır. MS hastalığının insan üzerinde oluşturduğu olağanüstü etkiler var. Kadının bu etkileri fiziksel olarak aşması mümkün değildir. Yargıtay'ın ve istinafın verdiği kararı yerinde ve emsal nitelikte buluyoruz" diye konuştu.