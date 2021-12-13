Yargıtay’dan nafaka kararı: Dövizle ödenen nafaka kurdan düşük olamaz





Bir baba, 2015'te doğan oğlu için 10 yıl süreyle aylık 19 bin dolar yardım nafakası ile eğitim hayatı süresince 80 bin dolar okul masrafı ödemeyi kabul etti. Baba, 2018'de dava açarak bu hükümlerin ortadan kaldırılmasını istedi.