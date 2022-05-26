Yargıtay’dan öğretmen kararı!

Adana'da bir lisede 2012-2013 eğitim-öğretim yılında görevli olan matematik öğretmeni, 5 öğrencisine sınavda almaları gerekenden daha düşük not verdi ve öğrencilerin sınıfta kalmalarına neden oldu. Öğrenciler bu durumu şikayet etti ve öğretmen hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, öğretmenin beraatine karar verildi.

Beraat kararına yapılan temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan daire, öğretmen hakkındaki beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, ilk derece mahkemesinin karar verilmeden önce şikayetçi öğrencilerin sınav kağıtları ile dava dosyası kapsamındaki deliller hakkında uzman bilirkişi incelemesi yaptırmadan sanık hakkında hüküm kurduğuna yer verildi.

Kararda, bu durumun kanuna aykırı olduğu ve davada "eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle" öğretmen hakkında beraat verildiği aktarıldı.

Dairenin kararında, şu ifadeler kullanıldı:

"Mağdurların sınav kağıtlarında eksik puanlama yapılarak düşük not verilip verilmediği, düşük not verilmiş ise bu durumun dönem sonu ders notlarını ve genel not ortalamalarını etkileyip etkilemediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir."