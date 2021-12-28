Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay’dan Pitbull kararı
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Yargıtay’dan Pitbull kararı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan Pitbull kararı
YARGITAY, Kayseri'de 3 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan 500 TL para cezası verilmesi kararını bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, köpeğin sahibinin 'en ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılmasının gerektiği' görüşüyle, mahkemenin para cezası kararını bozarak, dosyayı geri gönderdi.

1.964 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 2020'den bu yana tedbirsiz olarak söz konusu köpekleri gezdirdiği tespit edilenlere yönelik 1.964 cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Pitbull gibi tehlikeli hayvanları besleyen 384 kişiye de idari para cezası uygulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yeni yıl öncesi 'burs-kredi' müjdesi: Bu gece hesaplarda olacak
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay’dan Pitbull kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA