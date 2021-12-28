Yargıtay’dan Pitbull kararı

YARGITAY, Kayseri'de 3 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması nedeniyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, köpeğin sahibi hakkında 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçundan 500 TL para cezası verilmesi kararını bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, köpeğin sahibinin 'en ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılmasının gerektiği' görüşüyle, mahkemenin para cezası kararını bozarak, dosyayı geri gönderdi.
1.964 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 2020'den bu yana tedbirsiz olarak söz konusu köpekleri gezdirdiği tespit edilenlere yönelik 1.964 cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Pitbull gibi tehlikeli hayvanları besleyen 384 kişiye de idari para cezası uygulandı.