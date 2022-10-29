Yargıtay’dan sayaç kararı! Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez

Son dakika haberi... Malatya'da aidatını iki ay boyunca ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararın yasaya aykırı olduğunu iddia eden site sakini K.A., 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun "iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine" ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için yerel mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Bunun üzerine site yönetimi, karara itiraz etti ve dosya Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne geldi.