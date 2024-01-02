Yargıtay’dan tartışmalı karar... Fuhuş kartviziti dağıtana beraat

Polis ekiplerinin devriye attığı esnada fuhuş amacıyla hazırlanmış ve üzerinde telefon numarası olan kartvizitleri sokakta yere atan 1 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs ifadesinde, para karşılığında kartları dağıttığını, ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul ettiğini ve fuhuşla ilgisinin olmadığını kaydetti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sanığın gerçekleştirdiği eylemin fuhuş eylemlerine katkı sağladığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verdi.



SADECE KARTVİZİT DAĞITMAKTAN İBARET EYLEM SUÇ TEŞKİL ETMEZ

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın fuhuş eylemlerine katkı sağladığına veya mağdurla fiili bir irtibatta bulunduğuna dair dosyada kesin bir delilin bulunmadığını, sanığın sadece kartvizit dağıtmaktan ibaret eyleminin suç teşkil etmediği gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bildirdi.



MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN BOZULMASINA KARAR VERİLDİ

Daire, suç tarihi itibariyle kanunla yeniden düzenlenen "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sesleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi..." hakkında hapis ve adli para cezası öngören düzenlemenin yürürlükte bulunmadığını, bu nedenle sanık hakkında yerel mahkemece kurulan mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verdi.