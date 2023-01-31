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Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:29

Yargıtaydan trafik kazalarında sigorta ödeneği kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazasında araçta oluşan değer kaybı ödenirken zorunlu trafik sigortası limitinin aşılması durumlarında artan kısmın “ihtiyari mali mesuliyet” sigortasından tahsil edilmesi gerektiğine hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtaydan trafik kazalarında sigorta ödeneği kararı

Gaziantep'te 2015'te iki arabanın karıştığı kaza sonrasında, kusuru bulunmayan ve aracında hasar dışında 11 bin lira değer kaybı oluşan taraf, sigorta limiti kapsamında kalan 9 bin 31 liranın kazada hatalı karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından, bin 969 liranın ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısından tahsil edilmesi için mahkemeye başvurdu. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın 9 bin 31 liralık kısmı için kabulü ile diğer kısmının reddine karar verdi. Karara yapılan itiraz sonrasında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, davanın reddedilen kısmına ilişkin istinaf başvurusunun miktar yönünden reddine hükmetti. Kararla ilgili herhangi bir temyiz istemi olmadığından dosya kesinleşti. Adalet Bakanlığının temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti, sonuca etkili olmamak kaydıyla verilen kararın kanun yararına bozulmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, trafik kazalarında zararların karşılanmasında sorumluluğun zorunlu trafik sigorta şirketine ait olduğu, zarar miktarının sigorta limitini aştığı hallerde ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesinin başladığı belirtildi.

Söz konusu olayda zorunlu trafik sigorta şirketinden talep edilen 9 bin 31 liralık kısmın aracın onarımından sonra sigorta limitinde kalan kısma tekabül ettiğine dikkat çekilen kararda, arta kalan bin 969 liranın diğer sigorta şirketinden talep edildiği bildirilerek, mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.

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Yargıtaydan trafik kazalarında sigorta ödeneği kararı
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