Yargıtay’dan ’uyuşturucuya başlama’ kavgası kararı

Gaziantep'te yaşayan Y.K., işe gitmediği gerekçesiyle oğlu ile tartıştı. Bu sırada oğul, babasına "Evden çıkmamı mı istiyorsun? Evden giderim, sokaklarda yatarım, her türlü pisliği yaparım, uyuşturucuya da başlarım, eve gelmem, ölümü bulursun" ifadelerini kullanarak evden kaçmaya çalıştı. Baba Y.K., uyuşturucu kullanacağını ve suç işleyeceğini düşündüğü oğlunu hareket edemeyecek şekilde zincir ve iple bağladı. Yaşanan olayın duyulması sonrasında baba hakkında yerel mahkemede dava açıldı.



3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Yerel mahkeme tarafından babaya, "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkemece verilen hüküm temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 8. Ceza Dairesine geldi. Daire dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladıktan sonra, yerel mahkeme tarafından verilenkararı fazla bularak bozdu.



CEZADA İNDİRİM UYGULANMALI



Kararda, babanın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kastı" ile hareket edip etmediğinin yerel mahkemece değerlendirilmediği, babanın yaptıklarını, oğlunun suç işlemesini engellemek için yaptığının gözetilmediğine yer verilirken, verilen cezada indirim uygulanması gerektiğine değinildi.



FAZLA CEZA TAYİNİ YAPILDI



Ayrıca kararda, çocuğun babası ile ellerini bağlarken direnmediği ve babanın da herhangi bir cebir tehdit ve hile olmaksızın eylemi gerçekleştirdiği belirtilen kararda, ilk derece tarafından verilen kararın fazla ceza tayini olduğu kaydedildi.