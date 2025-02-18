Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Alperen’in ölümüne ilişkin okul müdürü yeniden yargılanıyor

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Ahmet S.'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sakin'in ölümüne ilişkin 3 maarif müfettişi hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açılmış, 3 müfettiş beraat etmişti.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 4 sanığa verilen 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını onamış, okul müdürüne verilen 3 yıl 20 gün hapis cezasının ise eksik olduğu gerekçesiyle bu sanık yönünden kararın bozulmasını kararlaştırmıştı.

BEKİR GÜL DURUŞMAYA GELMEDİ

Okul Müdürü Bekir G.'nin hapis cezası Yargıtay'da bozulunca yeniden yargılanmaya başlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, küçük Alperen'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan okul müdürü sanık Bekir Gül, duruşmaya gelmedi. Bozma ilamına karşı söz verilen Alperen Sakin'in anne ve babası, kararın yerinde olduğunu ifade etti. Ailenin avukatı Şenol Diş de sanık Gül'ün, denetimleri yerine getirmediğini, yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini savundu. Mahkeme heyeti başkanı, tutuksuz sanığın bir sonraki celseye katılmasına karar verip duruşmayı erteledi.