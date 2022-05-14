Yargıtay’ın İstanbul’daki İçtihat Forumu sona erdi

Forum'da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla 'içtihat birliğini' gerçekleştirmektir." dedi. İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtay'ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.