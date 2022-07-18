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Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:40 Son Güncelleme: 18.7.2022 14:44

Yarım asırlık ağacı matkapla delip zehirlediler

Mersin’de sahil kısmında, yaklaşık 50 yıllık ağaca matkapla açılan deliklerden yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi.

BEKİR COŞKUN
Yarım asırlık ağacı matkapla delip zehirlediler

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaca matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi. Yenişehir ilçesinde sahilindeki kauçuk ağacına, matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği ortaya çıktı. Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi.

Mersin Valiliği'nin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ağacın gövdesinde yapılan incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında, 9 delik açıldığını belirlendi.

Ağaçta renk değişiminin ve dallarının kurumasının açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirlendi. Orman Müdürlüğü ekiplerinin elde ettiği laboratuvar sonuçları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne gönderildi. Ağaca zarar veren kişi veya kişilerin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alındığı öğrenildi.

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Yarım asırlık ağacı matkapla delip zehirlediler
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