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Giriş Tarihi: 6.9.2022 13:02 Son Güncelleme: 6.9.2022 13:34

Yarım asırlık Bağ Bozumu Festivali’ne Tarım Bakanı Kirişci katılacak

Yarım asırdır düzenlenen Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Yarım asırlık Bağ Bozumu Festivali’ne Tarım Bakanı Kirişci katılacak

Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl 50'incisi düzenlenecek Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Ürgüp Belediye başkanı Mehmet Aktürk, bağ bozumu festivalini 50 yıldır ilk günkü heyecanla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl kendileri için gurur verici bir festival düzenleyeceklerini belirten Aktürk, "Bu yıl 50'incisini kutlayacağımız, şehrimizin nişanesi olacak, yarım asır diyeceğimiz Uluslararası Bağ Bozumu Festivali'mizi icra edeceğiz. Bu festivalimiz Ürgüp'ümüzün bir kültürü. Geçmişten gelip bu zamana kadar her yıl üzerine koyarak kutluyoruz. Bizler de 3 buçuk yıldır bu festivali daha anlamlı hale getirmek için ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde kutlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yurtdışından halk dansları toplulukları ve çeşitli misafirleri de ağırlayacaklarını aktaran Aktürk, "Festivalleri hazırlarken en önemsediğimiz şey bölgenin tanıtımı. Bir bölgenin geçmişten geleceğe uzanan kültür yolculuğunun dünyaya tanıtılmasına önem veriyoruz. Aynı zamanda da festivalleri akşam konserleri eşliğinde taçlandırarak ilçeye ve bölgeye ekonomik girdiler sağlayacak unsurları düşünerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Aktürk, festivale Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılacağını söyledi.

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Yarım asırlık Bağ Bozumu Festivali’ne Tarım Bakanı Kirişci katılacak
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