Yarım asırlık süpürge ustası mesleğini yaşatıyor

Edirne'de, şehrin simgesi, en eski el sanatlarından süpürgeciliği 53 yıldır sürdüren Hamdi Gaspar (75), teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Kentte 30 yıl öncesine kadar 300 ustanın çalıştığı 'Süpürge Borsası'nda, bugün geriye 20 usta kaldığını söyleyen Gaspar, "O günlerde burası bacasız fabrika gibiydi. O zamanlar bu sektörde bin kişinin üzerinde çalışan vardı. Şu anda 10 tane firma var, 3 tanesi tam kapasite çalışıyor. 3'er kişiden 30 kişi ancak çıkar yani" dedi.Edirne Süpürge Borsası'nda, her biri mesleğinin son temsilcileri olan süpürgeciler, mesleklerinin yaşaması için ter döküyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar bine yakın kişinin geçim kaynağı olan, 300 ustanın yer aldığı Süpürge Borsası'nda bugün geriye sadece 20 usta kalırken, tüketimin azalması kar yapmalarını engelliyor. Ustalar, teknolojiye yenik düşen mesleklerini zorlu şartlara rağmen sürdürmeye devam ediyor.