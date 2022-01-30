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Giriş Tarihi: 30.1.2022 11:00 Son Güncelleme: 30.1.2022 11:01

Yarım asırlık usta: İbrik işçiliği yok olacak

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yarım asırlık usta: İbrik işçiliği yok olacak

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan Muzaffer Yılmaz, 16 yaşında başladığı bakır ibrik ustalığını 52 yıl devam ettiriyor. Mesleğinin son temsilcisi olarak anılan Yılmaz, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 16 yaşında ibrik işçiliğine başladığı bakır ibrik ustalığını 52 yıldır sürdüren Muzaffer Yılmaz, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel el sanatları arasında yer alan ibrik işçiliğinin Giresun'daki son ustası olarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Giresun'da bu mesleği sürdüren bir tek kendisinin kaldığını belirten Yılmaz, "Kolay meslek değil ama vatandaşlarımıza hizmet için uğraşıyoruz. Bu meslek tamamen el işi fabrikasyon hiç bir şey yok, Giresun'da bakır fabrikası vardı. Giresun'un bir numaralarındandı ama hepsi bitti. Ham bakır ve malzemelerini Kahramanmaraş'dan başka yapan yok. Bu sanat sanırım bizden sonra kalmayacaktır" dedi.

75 yaşındaki ibrik ustası Yılmaz çırak bulamadığını dile getirerek, "Çırak bulamayınca ustada yetiştiremiyorsun. Ben 75 yaşındayım, en fazla 2 sene daha yaparım ondan sonra ibrik işçiliği biter. Yeni nesil bu işle ilgilenmiyor nedeni ise genç yaşta okula başlayıp geç yaşta bitirmiş olmaları. 22 yaşındaki bir genç bu işi öğrenemez. Tamamen el işi fabrikasyon bir tarafı yok. Gücümüzün yettiği yere kadar devam ettirmeye çalışacağız. Malzemelerde çok pahalandı. İbrik 350 liradan aşağı alınmıyor, vatandaşlar da bunu ne kadar alım gücüne sahip bunu da düşünmek lazım. Bundan 2 sene önce haftada 20 ibrik yapardım, şuan da hafta da 10 İbrik anca yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yarım asırlık usta: İbrik işçiliği yok olacak
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