Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı

İstanbul'da Harun Erikçi, 2005'te 22 yaşındayken kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı. Harun Erikçi 2014'te 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık. 12 yıl birlikte yaşadık. Severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi. Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'üncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi" diye konuştu.Temizel'in kız kardeşi tarafından açılan ve çocukları tarafından devam ettirilen "evliliğin iptali" davasının dilekçesinde, Erikçi ile Temizel arasındaki 52 yaş farkı vurgulanarak, bu durumun "Hayatın olağan akışına aykırı olduğu" belirtildi. Dilekçede "31 yaşındaki genç bir erkeğin 83 yaşında demans hastası kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar dışında başka bir açıklaması yoktur" denildi. Harun Erikçi hakkında, Hatice Nuran Temizel'i öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.