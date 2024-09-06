Yarım asrı aşan arazi davası arabulucuyla çözüldü

Isparta'da 55 yıllık 20 mirasçılı arazi paylaşımı sorunu arabuluculuk yöntemiyle kısa sürede çözüme kavuştu. Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca köyünde yaşayan Pakize Tola 1969'da vefat edince, geriye kalan taşınmaz 20 mirasçı arasında 55 yılda paylaşılamadı. Mirasçılar, taşınmazın paylaşılması için bir süre önce arabuluculuk merkezine başvuruda bulundu. Yıllardır çözülemeyen sorun arabulucu avukata tevdi edildi. Arabulucu avukat yurt içi ve yurt dışında bulunan tarafları, telekonferans sistemi ve yüz yüze görüştürmesiyle 3 haftada sonuca ulaşıldı.Taraflardan Ali Enver Tola, uzun süredir uyuşmazlık yaşadıklarını belirterek, "Pek çok arsamızda 3. ve 4. şahıslarla ortaklığımız vardı. Bir süre önce arabuluculuk makamına başvurduk. 3 hafta gibi kısa bir sürede bütün ortaklara ulaşıldı. Maliyetsiz bir şekilde uzlaşma sağlandı. Bu durumdan son derece mutlu olduk." ifadelerini kullandı.Taraflardan Ahmet Kemal Bayhan da sürecin 1969'dan beri devam ettiğini dile getirdi. Sorunun haftalar içinde çözülmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.