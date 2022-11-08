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Giriş Tarihi: 8.11.2022 13:23

Yarım kilo Bonzai ile suçüstü yakaladılar

İstanbul’da sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi satışı yapan bir kişi, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogram uyuşturucuyla suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yarım kilo Bonzai ile suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esen Evler Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon yapıldı. D.Ç. isimli uyuşturucu madde satıcısı, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda üç parça halinde toplam 505 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 945 lira nakit para ele geçirildi.

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Yarım kilo Bonzai ile suçüstü yakaladılar
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