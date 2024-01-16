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Giriş Tarihi: 16.1.2024 09:42

Yarım kilo uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogram uyuşturucuyla suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yarım kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. F.A. (26) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 517 gram Marihuana maddesi, dört hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 585 lira ele geçirildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Yarım kilo uyuşturucuyla yakaladılar
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