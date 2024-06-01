Yarım kilogram uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Farklı suçlardan toplamda 49 kaydı bulunan R.Ç., M.D., Z.M.Ö. ve B.T. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olan B.T.'nin "Uyuşturucu" ve "Tehdit" suçlarından arandığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda; 505,5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 875 lira nakit para ele geçirildi. R.Ç. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.