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Giriş Tarihi: 5.11.2024 10:54 Son Güncelleme: 5.11.2024 11:39

Yarım kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul’da dört uyuşturucu madde satıcısı, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Yarım kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakalandılar

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uygulama noktasında T.D. isimli bir kişiyi 4,85 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile yakaladı. T.D.'nin uyuşturucu maddeleri satın aldığı adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi. Toplamda 33 suç kayıtları olan Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 503 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

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Yarım kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakalandılar
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