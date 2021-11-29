İstanbul’da özel üniversitede yarım milyonluk personel vurgunu

İstanbul'daki özel bir üniversitede görevli olan genç adam, kendisine üniversitenin yemek harcamaları için oluşturulan hesaptan yarım milyonu zimmetine geçirdi. Olay geçtiğimiz yıl, üniversitenin Beyoğlu'ndaki merkezinde yaşandı. İddiaya göre 40 yaşındaki Önder K., üniversitenin yapı ve destek hizmetleri daire başkanlığı bünyesinde idari personel olarak çalışıyordu.



2017 yılında üniversite ile bir yemek şirketi arsında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında üniversitenin rektörlük ve genel sekreterlik makamı ile üniversite çay ocaklarının ihtiyaçları için bu işlerden sorumlu depo yetkilisi Önder'e teslim edildi. Üç seneyi aşkın süre ardından kartların kullanımı başka bir çalışana devredildi. İddiaya göre devir sırasında Önder, kartların tamamını teslim etmedi.





YARIM MİLYONLUK VURGUN



İdareye bildirilen durum sonrası Önder K.'ya teslim edilen kartlara ilişkin hesap hareketlerinin incelendi. 2017 yılından itibaren farklı tarih ve tutarlarda kart hesaplarına kurum bilgisayarlarıyla çevrimiçi kurum hesabından yüksek miktarda para yüklemesi yapıldığı ve yüklenen paraların farklı iş yerlerinde muhtelif tarihlerde Önder tarafından bizzat kullanıldığının tespit edildi. Üniversite tespit sonrası durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti. İhbarda üniversitenin onayı ve ihtiyacı haricinde yapılan bu harcamaların takribi tutarının yarım milyondan fazla olduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.



SUÇUNU KABUL ETTİ



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Önder K., hakkındaki şikayetlerin doğru olduğunu, tarafına teslim edilen kartlarından harcamalar yaptığını ve kendisi için kullandığını, bu kartları sadece gıda için harcadığını, ancak kendisi dışında başka birinin kullanmadığını, durum fark edilince yaptıklarını kabul ettiğini, yönetim ile görüştüğünde taksitle bu parayı ödemek istediğini, pişman olduğunu söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda üniversite personeli 40 yaşındaki Önder K. hakkında, 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan dava açıldı. Bir yıldan yedi yıla kadar hapsi istenen genç adam, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.