Haberler Yaşam Haberleri Yarım saatlik SPA keyfi için 9 yıl hapisle yargılanacak
Giriş Tarihi: 21.1.2024

Yarım saatlik SPA keyfi için 9 yıl hapisle yargılanacak

Arkadaşı Ahmet S.’nin kredi kartını çalan Umair H., Üsküdar’daki bir SPA merkezinde yaptırdığı masajın ücretini kartla ödedi. Şüpheli hakkında “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması” ve “hırsızlık” suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yarım saatlik SPA keyfi için 9 yıl hapisle yargılanacak
İstanbul Kartal'da bir fırında çalışan yabancı uyruklu Umair H. (29), 26 Ekim 2023'te iş arkadaşı Ahmet S.'nin cüzdanından kredi kartını çaldı. Arkadaşından habersiz kartını alarak mesai bitiminde fırından ayrılan adam, Üsküdar'daki bir SPA merkezine gitti. Merkezde yarım saat masaj yaptıran Umair H., 750 liralık ücreti çaldığı Ahmet S.'nin kredi kartıyla yaptı.

16 YIL HAPİS TALEBİ
Eve gidince kredi kartının olmadığını fark eden Ahmet S. ise savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, Ahmet S.'nin cüzdanının kredi kartını çalanın aynı işyerinde çalışan Umair H. olduğunu ve gittiği SPA merkezinde kredi kartını kullandığını tespit etti. Şüpheli hakkında "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması" ve "Hırsızlık" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü: 4 önemli başlık ele alındı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihi değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tel Aviv sokakları karıştı! Netanyahu'ya büyük şok: Halk istifasını istiyor
İran’ın Pakistan saçmalığı
Türkiye ekonomisinden 13 çeyrek kesintisiz büyüme: Bakan Ömer Bolat rakamlarla tek tek açıkladı
Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarım saatlik SPA keyfi için 9 yıl hapisle yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA