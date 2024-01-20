Yarım saatlik SPA keyfi için 9 yıl hapisle yargılanacak

İstanbul Kartal'da bir fırında çalışan yabancı uyruklu Umair H. (29), 26 Ekim 2023'te iş arkadaşı Ahmet S.'nin cüzdanından kredi kartını çaldı. Arkadaşından habersiz kartını alarak mesai bitiminde fırından ayrılan adam, Üsküdar'daki bir SPA merkezine gitti. Merkezde yarım saat masaj yaptıran Umair H., 750 liralık ücreti çaldığı Ahmet S.'nin kredi kartıyla yaptı.Eve gidince kredi kartının olmadığını fark eden Ahmet S. ise savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, Ahmet S.'nin cüzdanının kredi kartını çalanın aynı işyerinde çalışan Umair H. olduğunu ve gittiği SPA merkezinde kredi kartını kullandığını tespit etti. Şüpheli hakkında "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması" ve "Hırsızlık" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.