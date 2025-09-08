Yarım saatte 2 aracın çarptığı adam öldü

Elazığ'da yarım saat arayla 2 otomobilin çarptığı 94 yaşındaki Mehmet İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 18 Ağustos günü merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İzgi, emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı. Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, 'Ben iyiyim' diyerek ambulans çağrılmasını kabul etmedi. Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. İzgi, bu sefer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.