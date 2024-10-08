Yarım saatte 3 kaza yaptı

Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesindeki şeker fabrikasına pancar taşıyan Muhammet Çat yönetimindeki 42 ESK 11 plakalı TIR, akşam saatlerinde Karaman-Konya karayolu Melicek Mahallesi kavşağında Yüksel Altınöz'ün kullandığı 42 ALA 343 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Altınöz ve arkasındaki Hasan Can yaşamını yitirdi.Kazanın ardından yoluna devam eden Çat, yaklaşık 20 dakika sonra kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Tezcan'ın (21) kullandığı hafif ticari araca çarptı. Bu kazada da sürücü Tezcan ve yanındaki Mustafa Can Tezcan yaralandı.Yoluna devam eden sürücü 10 dakika sonra da hasarlı kazaya karıştı.Yakalanıp gözaltına alınan Çat'ın, 3.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.