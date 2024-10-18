Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü polisleri; 12-14 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Kadıköy ilçelerinde peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Sekiz uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 181 kilogram 100 gram sıvı metamfetamin maddesi, 41 kilogram 500 gram katı metamfetamin maddesi, 282 kilogram skunk maddesi, iki hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çok sayıda malzeme, 165 bin 535 lira, 18 bin 874 dolar ve altı bin 15 euro ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen sekiz uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Öte yandan son bir haftada Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığı, 56 uyuşturucu satıcısının ise tutuklandığı ifade edildi.