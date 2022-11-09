Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

10 Kasım'ın yaklaşmasıyla beraber bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar "Yarın bankalar açık mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde her yıl olduğu gibi çeşitli anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının mesailerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hal böyleyken "10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Yarın bankalar açık mı, resmi tatil mi? İşte tüm detaylar ve 10 Kasım çalışma saatleri...
10 Kasım Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.
Bankanızın çalışma saatini müşteri hizmetlerini arayarak da netleştirebilirsiniz.