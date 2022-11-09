Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

10 Kasım'ın yaklaşmasıyla beraber bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar "Yarın bankalar açık mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde her yıl olduğu gibi çeşitli anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının mesailerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hal böyleyken "10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Yarın bankalar açık mı, resmi tatil mi? İşte tüm detaylar ve 10 Kasım çalışma saatleri...