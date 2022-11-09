Haberler Yaşam Haberleri Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 9.11.2022 07:49

Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

Yarın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle ülkemizde çeşitli anma törenleri düzenleneği biliniyor öte yandan bu tarihte banka çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil tarihleri arasında yer almadığı için yarın kamu kurumlarının açık olacağı biliniyor. Peki, Yarın bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, saat kaça kadar açık? 2022 Banka çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

10 Kasım'ın yaklaşmasıyla beraber bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar "Yarın bankalar açık mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde her yıl olduğu gibi çeşitli anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının mesailerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Hal böyleyken "10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Yarın bankalar açık mı, resmi tatil mi? İşte tüm detaylar ve 10 Kasım çalışma saatleri...

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da bankalar saat kaça kadar açık? 2021 Banka çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor.

BUGÜN 10 KASIM 2021 BANKALAR, OKULLAR AÇIK MI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte çalışma saatleri...

Bankanızın çalışma saatini müşteri hizmetlerini arayarak da netleştirebilirsiniz.

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Yarın 10 Kasım bankalar açık mı, kapalı mı, resmi tatil mi olacak? 10 Kasım Perşembe bankalar çalışacak mı, açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...
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