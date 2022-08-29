Zafer Bayramı dolayısıyla birçok vatandaş 30 Ağustos bankalar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Kamu ve özel bankaların bu gibi resmi tatillerde hizmetlerine ara verdiği biliniyor. Hal böyleyken ise yarın çeşitli finansal işlem yapmak isteyen kişiler "30 Ağustos yarın bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, resmi tatil mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 30 Ağustos yarın bankaların çalışma durumu ve tüm detaylar...