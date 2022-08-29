Haberler Yaşam Haberleri Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kargo çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 18:18

Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kargo çalışma saatleri!

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na saatler kala merak edilen bir konu da kargoların çalışıp çalışmayacağı konusu oldu. Genellikle bu gibi resmi tatil günlerinde kargoların hizmete ara verdiği biliniyor. Hal böyleyken kargo bekleyen veya gönderecek olan vatandaşlar “Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos kargo çalışma saatleri ve detaylar...

Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kargo çalışma saatleri!

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kargo bekleyenler ve gönderecek olan vatandaşlar konuya dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada ise "Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos kargoların çalışma durumuna dair merak edilen o detaylar...

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar kapalı olacak. Kargo şubeleri, resmi tatil gereğiyle kapalı olacak.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

30 Ağustos kargolar açık mı? Yarın 30 Ağustos kargolar tatil mi, çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oluyor.

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Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kargo çalışma saatleri!
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