Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kargo bekleyenler ve gönderecek olan vatandaşlar konuya dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada ise "Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos kargoların çalışma durumuna dair merak edilen o detaylar...