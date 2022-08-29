Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kargo bekleyenler ve gönderecek olan vatandaşlar konuya dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada ise "Yarın 30 Ağustos kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos kargoların çalışma durumuna dair merak edilen o detaylar...
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar kapalı olacak. Kargo şubeleri, resmi tatil gereğiyle kapalı olacak.
30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?
PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.