15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.