Binlerce vatandaş 15 Temmuz'da bankaların hizmet verip vermeyeceği ile EFT Havale yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Çeşitli nedenlerle bankalarda işlem yapacak olanlar bu kapsamda "Bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, EFT ve havale yapılıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz banka çalışma saatleri ve tüm detaylar...
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?
Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için Cuma günü yani 15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.
18 Temmuz 2022 Pazartesi günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.
15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.