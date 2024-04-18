Yarın Tokat’ta okullar tatil mi? 19 Nisan Cuma Tokat’ta okullar açık mı, kapalı mı? Tokat Valiliği açıkladı!

19 Nisan Cuma Tokat'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. AFAD saat 18.11'de merkez üssü Tokat ili Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlenen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken eğitime ara verilip verilmediği merak konusuydu. Konu ile ilgili beklenen açıklama Tokat Valiliği'nden geldi. Peki; Yarın Tokat'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, bölgeden son gelişmeler…
TOKAT BİR KEZ DAHA DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 18 Nisan Perşembe gecesi saat 01:06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7, saat 02.35'te ise yine Sulusaray'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarıntıların ardından ciddi bir olumsuz durum yaşanmamıştı.
Şiddetli iki depremin ardından Tokat bir kez daha sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"
Derinliği 5.99 kilometre olarak ölçülen deprem Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi.
İçişler Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'e yaptığı açıklamada depremin ardından can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Depremin ardından 231 ihbar ulaştı, ekiplerimiz çalışıyor" dedi.
BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Koca depremin ardından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca şunları ifade etti:
"Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun."
19 NİSAN CUMA TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? TOKAT VALİLİĞİ AÇIKLADI!
Tokat Valiliği, Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." denildi.
"ŞEHİR MERKEZİNDE CİDDİ BİR DURUM YOK"
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, A Haber'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
"Şu an da Sulusaray ilçesinde şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sadece vatandaşlar panik oldu."
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremden kısa bir süre önce Sulusaray'dan ayrıldığını deprem olur olmaz ilçeye geri döndüğünü belirtti. Vali Hatipoğlu, "Eski binalarda yıkılmalar olduğuna dair ihbarlar var." dedi.
AFAD DUYURDU: YOZGAT'TA 2 KATLI EV ETKİLENDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."
"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN UYARISI"
AFAD, Tokat merkezli depremin ardından hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. AFAD'ın resmi X hesabından yapılan duyuruda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." denildi.