Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi öğrencilere otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz olacak mı, okulun ilk günü toplu taşıma saat kaça kadar bedava?

Okulların açılması dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü toplu taşıma saat kaça kadar bedava olacak gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda konuya dair yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, 12 Eylül Pazartesi öğrencilere otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz olacak mı? İşte yanıtı!