Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi öğrencilere otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz olacak mı, okulun ilk günü toplu taşıma saat kaça kadar bedava?

Okulların açılması dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, okulun ilk günü toplu taşıma saat kaça kadar bedava olacak gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda konuya dair yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, 12 Eylül Pazartesi öğrencilere otobüs, metro, metrobüs, İETT ücretsiz olacak mı? İşte yanıtı!
YARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi 06.00 – 14.00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz olacak.
OTOBÜS, METRO VE METROBÜS KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.