Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Eylül KPSS’ye gireceklere İETT, EGO, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı, ulaşım bedava mı?

KPSS'ye gireceklere ulaşım ücretsiz mi sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Sınav merkezlerine ulaşım için en uygun yolu arayan adaylar, okullara gidebilmek için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte KPSS günü ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı!