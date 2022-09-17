Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Eylül KPSS’ye gireceklere İETT, EGO, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı, ulaşım bedava mı?

KPSS'ye gireceklere ulaşım ücretsiz mi sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Sınav merkezlerine ulaşım için en uygun yolu arayan adaylar, okullara gidebilmek için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, EGO, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte KPSS günü ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı!
KPSS'YE GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS günü ücretsiz ulaşım hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki sınavlarda sınavlara girecek adaylara ve sınav görevlilerine belli bir süre ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlanıyordu. Konuya dair açıklamalar haberimizde yerini alacak.
KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Önceki sınavlarda sınava giren adaylara ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunuyordu. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabiliyordu.
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.