Haberler Yaşam Haberleri Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma (İETT, Metro, Metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 11:30 Son Güncelleme: 1.10.2022 11:30

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma (İETT, Metro, Metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?

Yarın uygulanacak olan KPSS ÖABT sınavı öncesi adayların toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda araştırmalarına başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda İETT, metro, metrobüs, tramvay gibi ulaşım araçları genel olarak adaylara bedava oluyor. Bu noktada ise “Yarın 2 Ekim KPSS ÖABT adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sınav 10.15’te başlayacak ve iki oturumdan oluşacak. Peki, KPSS ÖABT adaylarına yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte detaylar.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma İETT, Metro, Metrobüs ücretsiz mi, bedava mı olacak?

KPSS ÖABT sınavının olduğu gün yani yarın sınav merkezlerine toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak olan kişiler "Yarın 2 Ekim KPSS ÖABT adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarının olduğu günlerde konuyla ilgili İBB'den açıklama geliyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar.

AÇIKLAMA! Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 12 Eylül Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı, toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz?

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz konuyla ilgili İETT tarafından bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma (İETT, Metro, Metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA