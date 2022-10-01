Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma (İETT, Metro, Metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?

KPSS ÖABT sınavının olduğu gün yani yarın sınav merkezlerine toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak olan kişiler "Yarın 2 Ekim KPSS ÖABT adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarının olduğu günlerde konuyla ilgili İBB'den açıklama geliyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar.