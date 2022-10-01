Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 2022 KPSS ÖABT adaylarına 2 Ekim Pazar günü toplu taşıma (İETT, Metro, Metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?

KPSS ÖABT sınavının olduğu gün yani yarın sınav merkezlerine toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak olan kişiler "Yarın 2 Ekim KPSS ÖABT adaylarına toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavlarının olduğu günlerde konuyla ilgili İBB'den açıklama geliyor. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar.
YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Henüz konuyla ilgili İETT tarafından bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.
ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.