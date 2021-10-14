Yarış atı taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi kuzey çevre yolunda seyreden Fatih Çelik (35) idaresindeki yarış atı taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Fatih Çelik ile Hilal Bikeç (50) , olay yerinde hayatını kaybederken Baver Fahrioğlu (30) ise yaralandı. Baver Fahrioğlu, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyon kasasında bulunan yarış atlarından biri telef oldu diğeri ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.