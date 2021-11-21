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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Yarış faciası: 2 ölü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yarış faciası: 2 ölü
KONYA'DA, başka bir otomobil ile yarış yaptığı ileri sürülen otomobilin kontrolden çıkıp, refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Furkan Özütemiz ve aynı yaştaki arkadaşı Mert Kafalı hayatını kaybetti. Korkunç kaza gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlhan Emirhan Sarışen (18) idaresindeki otomobil iddiaya göre başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Otomobil bir süre sonra aşırı hız ve diğer aracın sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü Sarışen'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Yarış faciası: 2 ölü
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