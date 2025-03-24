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Giriş Tarihi: 25.3.2025

Yarış faciası ölümle sona erdi

Konya’da 21 yaşındaki iki gencin yarış sevdası faciayla noktalandı. İbrahim Öztürk kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Furkan ise yaşam mücadelesi veriyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
ABBAS ÇAKAR
Yarış faciası ölümle sona erdi

Konya'da yarış yaptığı iddia edilen 2 motosikletin, aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak çarpıştığı kazada ikisi de 21 yaşında olan sürücülerden biri ölürken, diğeri ağır yaralandı. Çevre yolunda önceki gece aşırı hız yaptıkları ve yarıştıkları iddia edilen Furkan Bakbak'ın (21) kullandığı motosiklet ile İbrahim Öztürk'ün (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan ve ağır yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İbrahim Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Bakbak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aydın'dan Antalya'ya giden G.D. yönetimindeki otobüs, Denizli otoyolunun Kuyucak ilçesi Yamalak mevkiinde kontrolden çıkınca, bariyerlere çarparak şarampole girdi. Camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün (27) öldüğü kazada, sürücü ile birlikte 26 kişi de yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin balkon duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Servet Kalbur (64) ölürken, kızı N. Kalbur (12) ise yaralı kurtuldu. Sürücünün, kontrolü kaybetmeden önce kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
Kocaeli'nde geçen cumartesi günü meydana gelen kazada ağır yaralanan işadamıı Volkan Cansever, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Adıyaman, Samsun ve Tekirdağ'da meydana gelen kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti.

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Yarış faciası ölümle sona erdi
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