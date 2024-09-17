Yarış kazası can aldı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Batman'da önceki gece, sürücüleri belirlenemeyen 2 lüks otomobil, iddiaya göre Güney Çevreyolu'nda yarışmaya başladı. Ancak Balpınar mevkiinde kontrolden çıkan otomobillerden biri diğerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan ve bariyerlere çarparak durabilen araç hurdaya döndü. Otomobillerde bulunanlardan Muhammed Furkan Ergü (25) ile V.Ç. (26), H.İ.Y. (26), B.O. (26) ve Ş.D. (26) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Muhammed Furkan Ergü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, askerden izinli gelen Abdullah D. (20), önceki gün Cumhuriyet Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybedince, kaldırımda yürüyen avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'a (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve park halindeki bir araca çarparak ağır yaralanan Kıskaç, kaldırıldığı hastanede öldü. İstabul Barosu'na kayıtlı avukat olan Kıskaç'ın, bir icra dosyasının takibi için ilçeye geldiği ve başka bir dosya için Uşak'a gitmek üzere terminale yürüdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.Antalya'nın Kemer ilçesinde yayladan dönerken şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Halit Güvercin (84) ağır yaralanırken, eşi Nazize Güvercin (78) öldü. Güvercin çiftinin oğulları Mehmet Güvercin'in de 2019'da yayladan dönerken, aynı bölgede kontrolünü kaybettiği otomobilinin dere yatağına uçması sonucu öldüğü ortaya çıktı.Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışan plakasız minibüsün sürücüsü Veli Evleksiz (58) ölürken, eşi Feride Evleksiz (58) ile 6 yaşındaki torunları Eymen Evleksiz yaralandı.Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolda yaya yürürken motosiklet çarpan emekli öğretmen Ali Özcan (84) öldü.Kayseri'de kamyona yükleme yaparken devrilen forkliftin altında kalan sürücü Selman Yıldırım hayatını kaybetti.