Yarışmadan kazandığı parayla kardeşine dükkân açtı

ATV’deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 125 bin lira kazanan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt (22) hayallerini gerçekleştiriyor. Elektrikçi kardeşi Kadir’e dükkân açan genç “Yarışmayla hayatımız değişti” dedi
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 2020 yılında 125 bin lira kazanan Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kardeşi için elektrikçi dükkânı açtı.
'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'
Kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki soruyu bilerek 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, tüm Türkiye'nin tanıdığı biri oldu. Yarışma ile hayatı değişen üniversiteli genç, kardeşi Halil'e verdiği sözü tutmuş ve ona tablet almıştı. Şanlıurfalı bir işadamı ise Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılayarak kendisine ait kolejde okumasını sağlamıştı. Hikmet yarışma sayesinde hayatlarının değiştiğini, 10. sınıfa giden kardeşi Halil'in artık kolejde okuduğunu anlattı. Hikmet şimdi de elektrikçi olan kardeşi Kadir Karakurt için Eyyübiye ilçesinde elektrikçi dükkânı açtı.
22 yaşındaki Hikmet Karakurt, daha önce mevsimlik işçilik yapan ailesinin artık dışarı gitmediğini söyledi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Hikmet, "Yarışmadan kazandığımız paranın bir kısmıyla elektrikçi ustası olan kardeşim Kadir'e bir dükkân açtık. Bu bizim için büyük bir adım. Şanlıurfa en fazla mevsimlik göç veren şehirler arasında. Buradan tüm mevsimlik işçi çocuklara ve gençlere seslenmek istiyorum. Ben de bir tarım işçisiyim. Her zaman hayallerinizin peşinden gidin ve gerçekten başarabileceğinize inanın. Ben her zaman böyle yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" dedi.
8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlatan Hikmet Karakurt, "Kız kardeşim Feride bu sene Harran Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Ben ise Sakarya Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıfta okuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme layıkıyla hizmet eden başarılı bir elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum. Bu yolda Selçuk Bayraktar'ı her zaman kendime örnek alıyorum, çünkü o vatanımız için gece gündüz çalışmış fedakâr insandır. Yarışmada 125 bin TL kazanmıştık, bu paranın 80 bin TL'sini işyeri için kulandık geri kalanını ise eğitim masraflarımız için ayırdık, 40 bin TL de dükkân için borçlandık" dedi. Baba Mehmet Karakurt (46) ve anne Esma Karakurt (46), oğullarıyla gurur duyduklarını söylediler. Bir hafta önce açılan dükkânı Şanlıurfalı işadamı Ömer Neşet Kapaklı ve AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da ziyaret etti.