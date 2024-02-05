Yarıyıl tatilinde 7 bin çocuk tiyatroyla buluştu

Çocuklarla birlikte oyunları izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çocuklarımızın sanatla buluştuğu, tiyatro oyunlarını izleyerek keyifli vakit geçirdiği bu festival, onların gelişimine katkı sağlamak adına çok değerli bir fırsattı. Ailelerimizin desteği ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz festivalimizle çocuklarımızın sadece eğlenmelerini değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini de geliştirmelerini hedefledik. Çok yoğun bir ilgi oldu. Salonlar her oyunda ve her seansta doldu. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine düzenlenen festival ailelerden de tam not aldı. Torunuyla birlikte oyunları izlemeye gelen Süleyman Aksu "Ben dedeyim. İlk defa çocuklarla ve torunlarla geliyorum. Onlardan daha çok ben mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Çocuğunun telefon ve televizyondan uzaklaştığını ifade eden Ercüment Ota ise "Eşim hemen hemen her oyuna çocuğumuzu getirdi. Abdullah Başkana da çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Çocuğum için de çok faydalı oldu, evde kendi başına tiyatro yapıyor. Çocuğumuz iki haftadır televizyon ve telefonu kesti." dedi.