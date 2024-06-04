Yaş 14: Suç kaydı 80! İstenen ceza 174 yıl!

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü...