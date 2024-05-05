Yaş çay alımları doğu bölgesi ağırlıklı olarak başladı

4 Mayıs tarihinde yeni yaş çay sezonunun açılması ile birlikte bölgede yaş çay alımlarına başlayan Çaykur üreticilere gönderdiği bildirilerde çay bahçelerinde yabanı otlara karşı zehirli ilaç kullanılmamasını kullananların ürünlerinin alınmayacağı belirtildi.

2024 yaş çay sezonunun 4 Mayıs tarihinde Çaykur tarafından açılması ile birlikte çay fabrika bölgelerine kurum tarafından gönderilen bildirilerde Çay bahçelerinden yabanı otların temizlenmesi ve ürünün otlardan temizlenmesi gerektiği belirtildi, bildiride bazı bölgelerde yabanı otlara karşı çay bahçelerine ot çıkmaması için zehirli kimyasal maddeler kullanıldığı bunların tespiti halinde üreticilerin çay defterlerinin iptal edileceği ve ürünlerinin alınmayacağı belirtildi.

"TERCİHİMİZ ÜRETİCİ KENDİ HASAT ETMESİ"

Bölgeye çay hasadını bilmeyen ülkelerden yabancı işçilerin gelmeye başladığını belirten Çaykur, "Bu işçilerin hasat konusunda tecrübesiz olduğu ve çay bahçelerine işçilerin zarar verdiğini görmekteyiz. Üreticilerimiz kendi ürününü kendi hasat etmeleri üreticilerimiz için hayırlı olacaktır" denildi.

HASAT BAŞLADI

Çaykur tarafından kampanyanın açılması ile birlikte Kemalpaşa, Hopa, Fındıklı bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çay üreticileri çay bahçelerine girmeye başladı. Sahil kesimlerinde başlayan çay hasadında üreticilerin ağırlıklı sahil kesimlerinde hasat ettikleri gözlendi.

TABAN FİYAT BEKLENTİSİ VAR

2023 Yılında yüzde 54 ile 11.30 Kuruş olarak Cumhurbaşkanı tarafından Rize'de açıklanan fiyatın ardından bu yıl taban fiyat beklentisi başladı. Bazı Siyasi partiler taban fiyat konusunda 35 TL beklerken, Rize Ziraat odası taban fiyatın 25 TL olmasını istedi. Rize ticaret borsası ise taban fiyatın 19-20 TL dolayında olmasını beklediklerini belirtti.