Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 41 gözaltı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:22

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 41 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ile vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürüyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 41 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak haksız kazanç elde ettiği, bu gelirleri kara para aklama yöntemiyle sisteme soktuğu ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Haziran 2026 tarihinde operasyon talimatı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 41'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 41 gözaltı
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