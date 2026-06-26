Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 41 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatarak haksız kazanç elde ettiği, bu gelirleri kara para aklama yöntemiyle sisteme soktuğu ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Haziran 2026 tarihinde operasyon talimatı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 41'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.