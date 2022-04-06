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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:10 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:26

Yasa dışı bahis operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yasa dışı bahis operasyonu

Hatay’da yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 10 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar ve 2 adet yaz boz not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da, 8 ayrı adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Şafak vakti 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.K, Y.T, M.K, H.K, T.S, G.P, O.K, A.A, Y.G, D.F.A, ile H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet Yasadışı Bahis suçunda kullanılan çeşitli markalarda cep telefonu, 4 adet bilgisayar hard diski ve 2 adet yaz boz not defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yasa dışı bahis operasyonu
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