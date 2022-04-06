Yasa dışı bahis operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da, 8 ayrı adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Şafak vakti 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.K, Y.T, M.K, H.K, T.S, G.P, O.K, A.A, Y.G, D.F.A, ile H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet Yasadışı Bahis suçunda kullanılan çeşitli markalarda cep telefonu, 4 adet bilgisayar hard diski ve 2 adet yaz boz not defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.